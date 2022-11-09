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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Суровикин заявил, что украинские потери в октябре составили 12 тыс. человек

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Украинские военные потеряли в октябре свыше 12 тыс. человек, сообщил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, докладывая министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников", - сказал Суровикин.

Кадры доклада показал в среду телеканал "Россия-24".,

"Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинения в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю",- сказал Суровикин.

Хроника 24 февраля – 09 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Сергей Суровикин
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