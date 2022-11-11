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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В России вторые сутки подряд выявляют почти 5,6 тыс. заболевших COVID-19

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил почти 5,6 тысячи случаев, скончались 67 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 5 554 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 248 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 32 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 594 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 67 человек, накануне сообщалось о 61 умершем.

"Выздоровели за сутки 6 213 человек, или на 18,5% меньше в сравнении с 10 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 489 114 случаев заражения коронавирусом, 390 896 умерших и 20 892 138 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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