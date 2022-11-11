Генпрокурор РФ назначил и.о. прокуроров Херсонской и Запорожской областей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил исполняющих обязанности прокуроров Херсонской и Запорожской областей.

"Сегодня замгенпрокурора РФ представил назначенных генпрокурором руководителей прокуратур Запорожской и Херсонской областей", - сообщает Генпрокуратура РФ в пятницу.

В надзорном ведомстве сообщили, что исполняющим обязанности прокурора Запорожской области стал старший советник юстиции Кирилл Осипчук, и.о. его первого заместителя - старший советник юстиции Дмитрий Загоруйко. Также назначен и.о. заместителя прокурора Запорожской области старший советник юстиции Александр Спицын.

В Херсонской области представлены и.о. прокурора старший советник юстиции Андрей Петров, и.о. первого заместителя прокурора старший советник юстиции Павел Зернов, и.о. зампрокурора старший советник юстиции Андрей Кузнецов, сообщили в Генпрокуратуре.

В ноябре Краснов своими приказами образовал прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в системе прокуратуры России.