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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин назначил прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Указ опубликован в четверг на портале нормативно-правовых актов.

Согласно указу, прокурором ДНР назначен Андрей Спивак, ЛНР - Глеб Михайлов, Херсонской области - Андрей Петров, Запорожской области - Кирилл Осипчук.

В ноябре генпрокурор РФ Игорь Краснов своим указом образовал прокуратуры ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Путин ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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