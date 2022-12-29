Путин назначил прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Указ опубликован в четверг на портале нормативно-правовых актов.

Согласно указу, прокурором ДНР назначен Андрей Спивак, ЛНР - Глеб Михайлов, Херсонской области - Андрей Петров, Запорожской области - Кирилл Осипчук.

В ноябре генпрокурор РФ Игорь Краснов своим указом образовал прокуратуры ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.