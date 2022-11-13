Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Майорск на донецком направлении

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - На донецком направлении в ходе наступления российских войск полностью взят под контроль поселок Майорск, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, на южно-донецком направлении украинские подразделения контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики "безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции".

"Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявил Конашенков.

По его данным, на купянском направлении ВСУ силами двух ротных тактических групп дважды предпринимали попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

"В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции", - сказал представитель министерства обороны.

Также он заявил о сорванных попытках наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка (ЛНР).

"Общие потери противника на купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка Луганской народной республики", - заявил он.

По словам Конашенкова, ударами артиллерии и авиации ВКС России украинские военные были остановлены в двух километрах от переднего края обороны российских войск и, понеся потери, отброшены к исходному рубежу.

Также, по его данным, в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка (ЛНР).

"В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений", - сказал Конашенков.

"Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих", а также "один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля", сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, в населенном пункте Дубиевка Черкасской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

Конашенков сообщил, что "оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах".

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

По его словам, в районе населенного пункта Новотроицкое (ДНР) поражен радиолокатор украинской системы ПВО С-300.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчётов", - сообщил Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской народной республики, Благовещенка и Павловка (ДНР), сказал он.

Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов "HIMARS" в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка (ЛНР). А также - три реактивных снаряда "Ольха" в районах населенных пунктов Стаханов (ЛНР) и Чаплинка Херсонской области, сообщил Конашенков.