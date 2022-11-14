Три человека погибли и около 20 ранены за выходные в ходе артобстрелов Новой Каховки

В городе остаются около 15% населения

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Новая Каховка на левом берегу Днепра в Херсонской области стала целью артиллерийских обстрелов ВСУ, за последние двое суток погибли три человека и около 20 ранены, сообщил журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Не прекращаются артиллерийские обстрелы, били весь вечер и всю ночь. Повреждены линии электропередачи, в жилые дома попадает постоянно. Гибнут люди. У нас уже трое погибших и до 20 человек раненых. Это данные за двое суток", - сказал он.

По словам Леонтьева, также не прекращаются обстрелы территории Каховской ГЭС, однако о повреждениях сейчас говорить сложно. "Взрывы звучат постоянно. Может, на час было затишье, но потом все продолжается. Очень сложно оценить, куда все летит. Но точно, что часть города сейчас без света, мы восстанавливаем", - добавил он.

По данным городской администрации, за выходные из Новой Каховки сотрудники МЧС организованно эвакуировали около 1 тысячи человек, еще около 3 тысяч выехали самостоятельно на личных автомобилях. Еще в сентябре из города уехали все школьники и учителя.

"Эвакуация продолжается, администрация помогает выезжать. Осталось (в городе - ИФ) около 15% населения, я думаю, это 10-12 тысяч человек максимум... У нас администрация эвакуировалась. Но оперативный штаб на месте продолжает работать, там ограниченное количество людей. Мы не можем бросить людей, поэтому остаемся на месте", - отметил Леонтьев.

31 октября власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра, в том числе Новая Каховка. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Ранее с правобережья, в том числе из Херсона, были эвакуированы все министерства и госструктуры администрации Херсонской области, власти вывезли памятники и исторические ценности. По данным командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО Сергея Суровикина, всего с правого берега Днепра были эвакуированы более 115 тыс. человек. 11 ноября Минобороны России объявило о завершении вывода на левый берег военнослужащих и техники.