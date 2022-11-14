Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 6,5%

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю снизился на 6,5% по сравнению с предыдущей, следует из данных оперативного штаба.

Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте РФ, в том числе в 9 регионах более чем в среднем по стране.

Наибольшее снижение заболеваемости зафиксировано в Республике Мордовия на 39,6%, Новосибирской области на 20,6% и Амурской области на 15,8%.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 50 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.

По данным оперштаба, всего в России за время пандемии зарегистрировано 21,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 085 умерших и 20,9 млн выздоровевших.