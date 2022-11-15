В России за сутки выявили 4 431 новый случай COVID-19

Днем ранее суточный прирост составил 4 578 случаев заражения

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 4 431 новый случай заражения коронавирусом, умерли 64 человека с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Госпитализировали за сутки 1399 человек, что на 183,2% больше, чем днем ранее.

Число госпитализаций с COVID-19 выросло в 67 регионах, снизилось - в десяти, осталось на прежнем уровне в восьми. Накануне сообщалось о госпитализации 494 человек.

За прошлые сутки в стране выявили 4 578 заразившихся коронавирусом.

В Москве суточный прирост заболеваемости снижается третий день подряд, за минувшие сутки он составил 522 случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 635 заболевших.

Госпитализированы за сутки 165 человек. Выздоровели 1 126 пациентов. За 24 часа скончались 13 человек с COVID-19, днем ранее - 12.

Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, выявили 21 508 961 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 391 149 заболевших. В Москве было зафиксировано 3 242 163 случая заражения, умерли 46 798 человек с COVID-19.