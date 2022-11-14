Федеральный бюджет РФ на 2023-2025 гг. может быть принят Госдумой 24 ноября

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 гг. во втором чтении 22 ноября, при условии одобрения документа во втором чтении окончательное, третье чтение запланировано на 24 ноября, сообщил в ходе заседания думского комитета по бюджету его руководитель Андрей Макаров.

"С учетом того, что Госдума работает три дня (три пленарных заседания в неделю - ИФ), четверг тоже будет рабочий, поэтому естественно, третье чтение бюджета, если все нормально пройдет во втором, мы переносим на четверг, 24 ноября. При необходимости у нас будет возможность по постановлению Госдумы к третьему чтению собраться еще в среду после второго чтения и какие-то вопросы там посмотреть", - сказал глава комитета.

Как сообщалось, проект федерального бюджета (N201614-8) был внесен в парламент 28 сентября вместе с налоговыми новациями, которые увеличивают нагрузку на сырьевые компании в части НДПИ, а также вместе с поправками в Бюджетный кодекс, которые устанавливают новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов. Проект был принят в первом чтении 26 октября.

Основные характеристики федерального бюджета на 2023 г. определенны исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 149 трлн 949 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5% (декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.) Характеристики на 2024-2025 гг. определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере соответственно 159 трлн 714 млрд рублей и 170 трлн 598 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 4%.