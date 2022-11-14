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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В Кремле посетовали на "русофобский консенсус" в американских элитах

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россию печалит консенсус внутри американских элит, выражающийся в продолжении русофобской линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной, оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция действительно печальна", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал итоги выборов в Конгресс США, отвечая на вопрос, печальны ли для России результаты голосования за демократов и можно ли ожидать усиления санкционного давления на Москву.

Дмитрий Песков США Конгресс
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