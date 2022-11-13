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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто, бывший прокурор и генеральный прокурор Невады, побеждает республиканца Адама Лаксальта, ее преемника на посту генпрокурора, следует из подсчетов NBC, CNN, ABC и других американских СМИ.

В Аризоне, согласно прогнозам СМИ, сенатор-демократ, бывший астронавт Марк Келли одерживает победу над республиканцем, венчурным капиталистом Блейком Мастерсом, которого поддержал экс-президент США Дональд Трамп.

Таким образом, Демократическая партия получает 50 мест в Сенате, Республиканская - 49 мест.

Единственным штатом, где результаты голосования еще не известны, остается Джорджия. Там 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Однако при равном количестве сенаторов от обеих партий в голосовании имеет право принимать участие вице-президент США, а это представляющая демократов Камала Харрис. Таким образом, демократы сохранят большинство в Сенате на ближайшие два года.

США Сенат США
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