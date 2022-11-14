Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Джим Керри Фото: Rich Fury/WireImage

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский МИД по принципу взаимности закрыл въезд в страну 100 гражданам Канады. В список попал канадско-американский актер Джим Керри, следует из сообщения министерства.

Это решение принято "в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра" Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры.

Невъездными в Россию стали канадские политики, чиновники, бизнесмены, политологи, историки, писатели, блогеры, журналисты, в том числе внук Степана Бандеры, журналист Стефан Бандера. Кроме Керри, из кинематографистов под санкции попала актриса Кэтрин Винник и кинорежиссер и писатель Дэвид Безмозгис. Также под ограничения попала известная писательница Маргарет Этвуд.

Ранее сайт Трюдо сообщил, что Канада вводит санкции против 23 россиян в связи с нарушениями прав человека.