Жилищное строительство в России в октябре упало на 10,6%

При этом за десять месяцев рост составил 21,5%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в октябре 2022 года составил 8 млн 676,2 тыс. кв. м, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, говорится в материалах Росстата, опубликованных на его сайте.

Как сообщалось, в сентябре спад жилищного строительства составил 8% (было введено 9 млн 451,3 тыс. кв. м жилья), при этом показатель снизился впервые с декабря 2021 года.

В январе 2022 года в РФ было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021 года, в феврале - 10,0 млн кв. м (рост в 1,83 раза), в марте - 8,9 млн кв. м (рост на 34,7%), в апреле - 8,3 млн кв. м (рост на 38,3%), в мае - 6,9 млн кв. м (рост на 38,3%), в июне - 8,1 млн кв. м (рост на 5,6%), в июле - 8 млн кв. м (рост на 8,2%), в августе - 9,07 млн кв. м (рост на 7,9%).

За январь-октябрь 2022 года объем жилищного строительства в РФ составил 87 млн 814,8 кв. м - рост на 21,5% к аналогичному периоду 2021 года.

Как сообщалось, за 2021 год в России было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше показателя 2020 года.