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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Сенаторы заслушают доклад главы МВД РФ об обеспечении общественной безопасности

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в среду на заседании Совета Федерации расскажет о мерах по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений.

Глава МВД выступит перед сенаторами в ходе "правительственного часа".

В повестке заседания также поправки в закон "О ветеранах", предложенные главами палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Документом устанавливается статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО.

Кроме того, сенаторы рассмотрят закон, устанавливающий порядок обмена информацией между Федеральной налоговой службой и кредиторами в отношении мобилизованных лиц, а также об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации.

Парламентарии также обсудят законы о включении в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, о расширении мер поддержки волонтеров путем предоставления им права на оплату услуг связи.

Совет Федерации в очередной раз планирует принять заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы.

Совет Федерации Владимир Колокольцев МВД
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