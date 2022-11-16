Гражданку Польши со статусом дипломата задержали в России за получение взятки

Ей предложено покинуть РФ в недельный срок

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудница международной организации со статусом дипломата задержана в России при получении взятки за подготовку фиктивной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте алкоголя, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"При получении взятки в размере 20 тыс. евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом - гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва",- сообщили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что гражданка Польши объявлена МИД России "неприемлемым лицом", ей предложено покинуть территорию РФ в недельный срок.

"Также в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза в Российскую Федерацию алкогольной продукции, изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн, стоимостью свыше $2 млн", - добавили в ФСБ.

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила журналистам, что следователи транспортного управления МВД возбудили уголовное дело о контрабанде алкоголя и сбыте товара без маркировки.

"По версии следствия, двое граждан незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза контрабандную партию алкоголя. Транспортировка проводилась на основании фиктивных товаросопроводительных документов. Часть товара злоумышленники передали сообщнице для продажи, оставшуюся часть партии разместили на хранение в одном из складских комплексов на территории Московского региона", - сказала Волк.

В настоящее время всем трем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила представитель МВД.