Глава Роструда сообщил, что на одного безработного в РФ приходятся четыре вакансии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В России зафиксировано максимальное количество вакансий, размещенных на портале "Работа в России", сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

"Мы сейчас фиксируем не только минимальные значения безработицы, но и максимальные значения количества вакансий на портале "Работа России". Сейчас у нас порядка 2,3-2,4 млн вакансий, это примерно четыре вакансии на одного зарегистрированного безработного", - сказал Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду.

Он отметил, что благодаря принятым с начала года мерам по сохранения стабильности на рынке труда и занятости на предприятиях, в том числе и с иностранным участием, которые заявили об уходе из РФ, "за последние три месяца уменьшилось количество работников, находящихся в состоянии простоя, на 32%". "Уменьшилось на 39% количество работников, находящихся в режимах неполной занятости, на 34% уменьшилось количество работников, которые находятся в режиме неоплачиваемых отпусков", - уточнил Иванков.

В целом, по его словам, с весны текущего года "свыше 217 тысяч работников приняли участие во временных общественных работах, 166 тысяч человек пошли по треку обучения". "И в целом нам удалось, я считаю, сохранить стабильность на рынке труда", - подчеркнул Иванков.

Он сообщил, что Роструд продолжает практику "профилактических визитов" на предприятия по выявлению там существующих рисков, и в этом году был проведено "свыше 500 тыс. профилактических мероприятий (...), это, в том числе, выдача предостережений, которых было свыше 360 тыс., а также индивидуальные консультации".

Иванков напомнил, что у Роструда работает горячая линия, которая принимает звонки, связанные с нарушением трудовых прав граждан. "Туда обращаются люди, когда их что-то тревожит. Когда они хотят что-то понять, задать вопросы, когда у них есть какая-то неуверенность. Максимум, что мы фиксировали, это порядка 650-700 звонков в день, притом что в наиболее острые стадии ковида, то есть в 2020 году, количество звонков доходило до 6 тыс. Поэтому мы считаем, что в настоящее время ситуация в целом стабильная и контролируемая", - сказал Иванков.