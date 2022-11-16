Губернатор Заполярья призвал развивать судоремонт на случай закрытия портов Норвегии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Развитие гражданского судоремонта в Мурманской области необходимо, чтобы рыбопромышленные компании избежали проблем в случае закрытия северных портов Норвегии для российских судов, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он заявил об этом на стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов Севморпути в условиях санкционного давления".

По словам губернатора, в его регионе развит судоремонт для выполнения гособоронзаказа.

"Все (рыбаки - ИФ) привыкли с 1990-х годов ремонтироваться в Норвегии, это было комфортно, приятно, удобно, близко. Но текущие ограничения, которые вводит Норвегия, пока не касаются Киркенеса, Тромсе, но, тем не менее, мы понимаем, что в любой момент новые ограничения могут выдавить наши рыболовецкие компании с точки зрения обслуживания и ремонта", - сказал Чибис.

"Поэтому одна из наших ключевых задач - это развитие базовых компетенций гражданского судоремонта на территории Мурманской области", - добавил он.

В октябре власти Норвегии решили ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними. Теперь рыболовные суда смогут заходить только в порты Киркенес, Ботсфьорд и Тромсе на севере Норвегии. В апреле Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении России закрыл свои порты для захода судов под российским флагом.

В июне Чибис сообщал, что власти Мурманской области обсуждают с "Объединенной судостроительной корпорацией" (ОСК) развитие гражданского судоремонта на базе существующих мощностей.

В 2019 году заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова отмечала, что "объем судоремонта мурманских судов оценивается в сумму около 2 млрд рублей в год, но по факту объем судоремонта, который судовладельцы заказывают на территории Мурманской области, составляет около 500 млн рублей".

Ранее в правительстве Мурманской области неоднократно отмечали, что судоремонтным заводам, которые находятся в регионе и входят в ОСК (10 СРЗ, 35 СРЗ и завод "Нерпа" - ИФ), необходима модернизация и диверсификация деятельности, а мурманских рыбаков необходимо замотивировать ремонтировать промысловый флот в своем регионе, а не в других городах России и Норвегии.