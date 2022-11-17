В России за сутки COVID-19 заболели 5,7 тыс. человек

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил почти 5,7 тысячи случаев, скончался 61 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 5 680 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 113 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 380 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 300. При этом, число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончался 61 человек, накануне сообщалось о 63 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 735 человек, или на 2,5% меньше в сравнении с 16 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 520 021 случай заражения коронавирусной инфекцией, 391 273 умерших и 20 925 972 выздоровевших.