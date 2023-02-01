Арест российских моряков с задержанного в Египте судна продлили на 45 дней

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суд продлил срок содержания под стражей для двух российских моряков по делу теплохода Soya, задержанного в Египте осенью прошлого года из-за груза с трамадолом, сообщили "Интерфаксу" в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ).

"Вчера суд принял решение продлить содержание экипажа под стражей еще на 45 дней, и они все время находятся в одном месте - портовой тюрьме", - сказали в РПСМ.

Экипаж судна Soya (Коморские острова), включая пятерых россиян и троих болгар, задержали 4 ноября 2022 года в египетском порту Александрия после того, как в трех выгруженных контейнерах были обнаружены 28 тонн препарата "Трамадол" - это опиоидный синтетический анальгетик.

По данным РПСМ, оператором Soya является турецкая компания Marine Inspektor Ltd, а в Египет судно пришло из турецкого порта Амбарли. В организации считают арест моряков чрезмерной мерой, так как ответственность за законность перевозки груза несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, а также судовладелец.

17 ноября трое российских членов экипажа вернулись в РФ. Под арестом остаются двое россиян родом из Крыма - капитан и старпом.