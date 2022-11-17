Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

"Роскосмос" планирует получить параметры безопасности Starliner для перекрестных полетов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские специалисты должны получить параметры безопасности американского корабля Boeing CST-100 Starliner, чтобы его включили в программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Для того, чтобы он был включен (в программу перекрестных полетов - ИФ), во-первых, естественно, он должен показать надежность, второе – какие-то параметры безопасности должны быть представлены нашим специалистам", - сказал Крикалев.

"У нас продолжается работа с группой безопасности, которая существует уже не первое десятилетие (...), мы обмениваемся информацией", - сказал он.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В августе руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что NASA планирует начать переговоры с РФ о включении корабля Starliner в соглашение о перекрестных полетах на МКС этой осенью, а также продлить соглашение после 2024 года.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты – в экипажи российских "Союзов", действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла Columbia она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС – в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Франциско Рубио, и американский Crew Dragon-5, на котором на станцию в октябре прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

Роскосмос МКС Starliner
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казанская G-Group передумала покупать российский бизнес шведской Bonava

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17

Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В МИД РФ пообещали, что Москва изучит решение суда Нидерландов по MH17

Военная операция на Украине

В Кремле считают, что если бы США повлияли на Киев, в СВО не было бы необходимости

Первый старт пилотируемого корабля РФ "Орел" перенесен с 2023 г. на более поздний срок

Столичный арбитраж обязал Google восстановить YouTube-канал НТВ

Песков объяснил изменения в составе СПЧ новыми обстоятельствами

МИД РФ заявил, что Россия допускает техническое продление "зерновой сделки"

МИД РФ заявил, что Россия допускает техническое продление "зерновой сделки"

Президент исключил из СПЧ Игоря Каляпина и Николая Сванидзе

Президент исключил из СПЧ Игоря Каляпина и Николая Сванидзе

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт муки и круп почти в три раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });