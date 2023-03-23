Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС перенесли на май

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с экипажем к Международной космической станции (МКС) перенесен с апреля на май, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэтрин Людерс.

"Мы корректируем расписание МКС, в том числе дату нашего испытательного пилотируемого полёта корабля Boeing (...) Испытательный полет будет осуществлен после миссии Axiom Mission 2 для оптимизации работы на станции", - написала Людерс в соцсетях.

Полет экипажа миссии частных астронавтов Axiom Mission 2 к МКС намечен на 1 мая 2023 года. В нем примут участие бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, предприниматель Джон Шоффнер, а также два астронавта из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али Аль-Карни.

Экипаж отправится на станцию на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon и проведет на ней 10 дней, в течение которых будет работать вместе с постоянным экипажем МКС.

В рамках первого пилотируемого полёта корабля Starliner на станцию отправятся два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). Астронавты проведут на МКС около двух недель. В случае успеха миссии корабль будет сертифицирован NASA для проведения на нем регулярных пилотируемых миссий к станции.