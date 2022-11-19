Утверждены квоты приёма на целевое обучение в российских вузах на 2023 год

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2023 год, сообщает сайт правительства РФ.

"За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по специальности "Лечебное дело" доля целевых бюджетных мест составит 75% (специалитет), по "Педиатрии" - 76% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры - 100%. В числе таких направлений - "Акушерство и гинекология", "Неонатология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Аллергология и иммунология", "Анестезиология-реаниматология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Радиотерапия", "Рентгенология", "Инфекционные болезни", "Токсикология", "Кардиология", "Нейрохирургия", "Неврология", "Эндокринология", "Скорая медицинская помощь".

Кроме того, согласно распоряжению, большие квоты на целевое обучение выделены для будущих специалистов в области самолёто- и вертолётостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%.

Также для специальностей "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Специальные радиотехнические системы", "Специальные системы жизнеобеспечения" целевые квоты составляют 60% мест.

Половина бюджетных мест в бакалавриате достанется целевикам, которые будут обучаться по специальностям "Социально-культурная деятельность", "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Библиотечно-информационная деятельность", "Музыкально-инструментальное искусство".

"По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%", - говорится в сообщении на сайта правительства.