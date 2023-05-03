В правительстве призвали предприятия становиться "заказчиками" колледжей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Предприятия должны участвовать в подготовке востребованных специалистов, заявил а совещании по развитию регионов Северо-Кавказского федерального округа премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы соединяем работающие предприятия с непосредственно профессиональными учебными заведениями. Конечно же, те предприятия, куда ребята пойдут работать, должны быть "заказчиками". Я в целом ряде заведений был, там столько ребят хотят стать профессионалами в своем деле, их очень важно соединить с "заказчиками", - сказал он.

Он предложил проработать изменения в комплексную программу развития среднего профессионального образования, чтобы организовать в колледжах подготовку большего числа специалистов, квалифицированных кадров для разных отраслей экономики.

Премьер добавил, что и региональную специфику "всегда следует учитывать, особенно при подготовке специалистов в профессиональных образовательных учреждениях".