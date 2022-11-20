В РФ за сутки коронавирусом заболели более 5,2 тыс. человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 217 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в стране количество госпитализаций за сутки составило 641 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 39,7%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 58 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 445 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 228. При этом суточная заболеваемость держится на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 59 человек, накануне сообщалось о 62 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 4 443 человека, или на 32,9% меньше в сравнении с 19 ноября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 536 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 454 умерших и 20 943 924 выздоровевших.