Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен до 6 декабря

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.

"В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 21 ноября на 15 суток до 6 декабря", - написал он в телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона также призвал жителей региона к бдительности.

"Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - написал Старовойт.

"Желтый" уровень террористической опасности на территории Курской области, граничащей с Украиной и неоднократно подвергавшейся обстрелам, действует с 11 апреля.