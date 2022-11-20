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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен до 6 декабря

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.

"В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 21 ноября на 15 суток до 6 декабря", - написал он в телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона также призвал жителей региона к бдительности.

"Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - написал Старовойт.

"Желтый" уровень террористической опасности на территории Курской области, граничащей с Украиной и неоднократно подвергавшейся обстрелам, действует с 11 апреля.

Курская область Роман Старовойт
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