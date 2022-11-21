Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Сахалине увеличилось до 10 человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Стала известна судьба одного человека, который числился без вести пропавшим при взрыве газа в пятиэтажном доме в поселке городского типа Тымовское (райцентр Тымовского района) на севере Сахалина, он погиб, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

"Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 19 ноября прогремел взрыв в пятиэтажном доме в поселке городского типа Тымовское, в угловом подъезде обрушились пять этажей. Всего в подъезде проживали 33 человека. По итогам на вечер 20 ноября сообщалось, что найдены девять погибших, в том числе четверо детей, девять человек пострадали, судьба одного человека была неизвестной.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в доме и гибели людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

По данным полиции, причиной обрушения мог послужить взрыв бытового газового баллона в одной из квартир на первом этаже.