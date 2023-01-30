Россиян, получивших увечья в добровольческих отрядах, будут признавать инвалидами

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень причин для признания человека инвалидом; теперь им могут признать гражданина, получившего ранения, контузии или заболевания при исполнении обязанностей по контракту во время пребывания в добровольческих формированиях.

Соответствующее постановление о внесении изменений в правила признания инвалидом опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник.

Согласно внесенным изменениям, правила признания лица инвалидом дополняются подпунктом, в котором указано, что еще одной причиной для признания гражданина инвалидом становятся увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученные в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.