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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Мурашко заявил о выходе России на устойчивую траекторию снижения смертности

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что смертность от онкологических заболеваний снизилась в России почти на 5% по сравнению с 2019 годом; также в стране наблюдается снижение смертности от болезней системы кровообращения почти на 10%.

"Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически, за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с допандемийным 2019 годом. Почти на 10% снизилась смертность по болезням системы кровообращения, на 4,5% - от онкологических заболеваний", - сказал Мурашко в приветствии участникам международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения-2022" в понедельник.

По его словам, с учетом складывающейся динамики, в России прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года.

Ранее Мурашко заявил, что в России к концу 2022 года будет перевыполнен план по увеличению показателя ожидаемой продолжительности жизни. "Мы спустились на показатели ниже 2019 года по показателю смертности. И те планы, которые стояли по ожидаемой продолжительности жизни, до конца года точно будут перевыполнены", - сказал Мурашко 22 ноября на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Национальными целями развития предусмотрено, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в РФ должна составлять 78 лет.

19 октября замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина, выступая на конгрессе онкопациентов, заявила, что за два года пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась на 3,3 года.

Тогда же помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в России показатели смертности вернулись к уровню до пандемии COVID-19. "Благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях показатели смертности во втором полугодии 2022 года вернулись к допандемийному уровню", - сказал он журналистам 19 октября.

Кузнецов добавил, что "по экспертным оценкам, показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году растет и по итогам года может превзойти целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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