Мазепин попросил Путина помочь решить вопрос о прокачке аммиака через Одессу

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о прокачке аммиака на экспорт через Одессу не был решен в рамках продления "зерновой сделки", украинская сторона выдвигает ряд политических требований, сообщил совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он обратился к президенту с просьбой помочь в возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса.

"В июле была заключена "зерновая сделка"... В этом меморандуме был пункт о том, что страны под эгидой ООН выразят поддержку для того, чтобы мы смогли вывезти аммиак (...) Мы были воодушевлены. Российская сторона готова, труба по российской стороне исправна. Мы имеем данные, что по украинской стороне она тоже может заработать. Но прошло время, движений никаких нет. Мы надеялись, что когда будет продолжение "зерновой сделки", данный вопрос будет решен. Но хочу вам доложить, что украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов, в которых мы некомпетентны, не можем работать", - сказал Мазепин.

"Мы хотим этот пробел ликвидировать. Работаем в контакте с Минпромторгом, с администрацией Краснодарского края, со всеми ведомствами. Но просили бы вас помочь все-таки в рамках "зерновой сделки" обеспечить нам в Одессе слив и транспортировку аммиака, который может также идти в развивающиеся страны, в том числе Африку", - добавил он.

"Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста", - ответил Путин.