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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Гутерриш обсудит с Зеленским продолжение зерновой сделки

Гутерриш обсудит с Зеленским продолжение зерновой сделки
Антониу Гуттериш
Фото: Liao Pan/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш направляется с официальным визитом на Украину для обсуждения стамбульской зерновой сделки, передает Bloomberg.

Военная операция на Украине

По данным агентства, Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду. Как ожидается, они "обсудят продление "черноморской инициативы" по зерну.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки истекает 18 марта. Генсек ООН ранее выражал надежду на ее продление.

Ранее в марте в российском МИД заявили, что "черноморская инициатива" не работает, российскому сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, кроме того, украинская сторона продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Антониу Гуттериш Украина Турция ООН Владимир Зеленский Одесса МИД
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