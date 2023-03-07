Гутерриш обсудит с Зеленским продолжение зерновой сделки

Антониу Гуттериш Фото: Liao Pan/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш направляется с официальным визитом на Украину для обсуждения стамбульской зерновой сделки, передает Bloomberg.

По данным агентства, Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду. Как ожидается, они "обсудят продление "черноморской инициативы" по зерну.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки истекает 18 марта. Генсек ООН ранее выражал надежду на ее продление.

Ранее в марте в российском МИД заявили, что "черноморская инициатива" не работает, российскому сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, кроме того, украинская сторона продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".