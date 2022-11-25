Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича к министерству юстиции РФ из-за его включения в реестр физических лиц - иностранных агентов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Исковые требования оставлены без удовлетворения", - сообщили в суде.

Макаревич просил суд признать незаконным соответствующее решение Минюста и исключить его из реестра.

Решение было вынесено судом 10 ноября и до настоящего времени в законную силу не вступило. По закону, у истца есть на обжалование месяц со дня вынесения решения.

Макаревич был внесен в реестр физлиц-иноагентов 2 сентября 2022 года.