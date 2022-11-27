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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Глава ОДКБ исключил применение Россией ядерного оружия в ходе СВО

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась исключил возможность применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине.

"Что касается применения ядерного оружия, у нас только одно государство из государств-членов ОДКБ имеет ядерное вооружение - Российская Федерация. Военная доктрина предусматривает, в каких случаях применяется ядерное оружия. Но я считаю, что даже в этой нынешней непростой, очень напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено", - сказал глава ОДКБ в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

"При этом должно быть понимание всех субъектов политики мировой, не только России, катастрофических последствий таких шагов. Поэтому я исключаю возможность применения ядерного оружия в нынешних условиях", - добавил он.

ОДКБ Станислав Зась
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