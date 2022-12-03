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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ насчитывают 20 тыс. военных

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Коллективные силы оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время насчитывают 20 тысяч военнослужащих, сообщил начальник управления применения войск коллективных сил ОДКБ Анатолий Яковлев.

"(В структуре ОДКБ - ИФ) созданы силы и средства безопасности, это прежде всего коллективные силы оперативного реагирования. Порядка 20 тыс. военнослужащих контингентов сил специального назначения государств, которые готовы к применению во всех регионах зоны ответственности ОДКБ", - сказал он в субботу в эфире телекомпании Минобороны Белоруссии "ВоенТВ".

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"Созданы миротворческие силы ОДКБ, это порядка 3,8 тыс. военнослужащих, - добавил он. - Созданы коллективные авиационные силы".

Начальник управления применения войск коллективных сил ОДКБ подчеркнул, что к настоящему моменту "создана действенная система коллективной безопасности, с соответствующими силами и средствами".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан

ОДКБ Анатолий Яковлев
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