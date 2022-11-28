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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожской области, готовившие их задержаны и дают признательные показания.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в Мелитополе задержаны трое граждан Украины "при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города".

"Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области",- сообщили в ФСБ.

В автомобиле задержанных изъяты компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы, в квартирах - два пистолета с боеприпасами, граната с запалом.

"Злоумышленники доставлены в Москву, где следственными органами в их отношении возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сказали в ФСБ.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются, отметили в спецслужбе.

Запорожская область ФСБ Мелитополь
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