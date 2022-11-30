Ушедший из Счетной палаты Кудрин не стал подтверждать переход в "Яндекс"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Алексей Кудрин, покинувший пост председателя Счетной палаты, не стал подтверждать переход в "Яндекс", даже несмотря на публичное напутствие главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

По неофициальной информации, после ухода с госслужбы Кудрин займет пост в новой структуре "Яндекса", которому предстоит пройти реструктуризацию с разделением на российскую и зарубежную части. Ряд источников "Интерфакса" утверждает, что с Кудриным обсуждался пост председателя совета директоров выделяемой российской головной компании группы.

Официальных комментариев пока не давали ни "Яндекс", ни сам Кудрин. При этом Матвиенко после голосования по досрочному освобождению Кудрина от должности выразила надежду, что после его перехода на новую работу заявления верхней палаты парламента будут "чаще попадать в топ "Яндекса" (правда, платформа "Новости" с недавних пор к "Яндексу" не относится - она перешла VK в рамках сделки по обмену активами между двумя компаниями).

"У меня в жизни всегда остаются несделанные крупные, интересные проекты - от одного к следующему. Так что, я думаю, что-то, что сделано, то хорошо. Нужно делать еще более интересные крупные проекты", - сказал Кудрин журналистам после голосования в Совете Федерации в среду.

Однако на вопрос, какие крупные проекты Кудрин предпримет на новой должности, он ответил: "А я еще не выбрал должность".

На уточняющий вопрос - правда ли, что его новым местом работы станет "Яндекс", Кудрин ответил: "Я пока воздержусь, поскольку пока нужно сделать паузу (...) Мы когда выберем, тогда и скажем".

"Несколько дней будет на то, чтобы собраться с мыслями", - сказал теперь уже экс-глава Счетной палаты, добавив, что ему "в чем-то грустно расставаться с государственной службой". При этом инициатива ухода с поста исходила от него, подчеркнул Кудрин.

"Да, это моя инициатива, поскольку я ищу новые интересные проекты в своей жизни", - заявил он.