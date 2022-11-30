РФ продлит запрет на экспорт риса на I полугодие 2023 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - РФ планирует продлить запрет на экспорт риса на первое полугодие 2023 года. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте подготовки правовых актов.

Запрет предлагается распространить на вывоз риса (код 1006 единой ТН ВЭД ЕАЭС) и рисовой крупы (код 1103 19 500 0). Он не распространяется на поставки этой продукции в страны ЕАЭС.

О планах по продлению действующего в этом году запрета на экспорт риса Минсельхоз заявил в начале ноябре этого года. В этом году запрет действует с 1 июля по 31 декабря.

Как сообщалось в конце мая в пояснительной записке к проекту постановления по запрету экспорта риса, производство риса-сырца в РФ составляет ежегодно более 1 млн тонн (2021 год - 1 млн 076,4 тыс. тонн, 2020 год - 1 млн 141,8 тыс. тонн, 2019 год - 1 млн 098,7 тыс. тонн). Производство рисовой крупы в 2021 году составило 503,8 тыс. тонн (в 2020 году - 439,1 тыс. тонн, в 2019 году - 385,6 тыс. тонн).

По прогнозам, в 2022 году валовой сбор риса-сырца должен был составить 1,1 млн тонн, производство рисовой крупы - 550 тыс. тонн. Однако ситуацию осложнило разрушение дамбы в апреле на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, который является основным производителем риса в стране.

По данным Минсельхоза, площадь уборки риса в этом году сократилась до 165,9 тыс. га со 184,5 тыс. га в прошлом году. К 24 ноября было намолочено 934,2 тыс. тонн (1,2 млн тонн на аналогичную дату прошлого года) при урожайности 56,3 ц/га (63,7 ц/га).