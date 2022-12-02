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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Глава "Росатома" призвал не затягивать с созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия обозначила свою позицию по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, дальнейшее решение проблемы зависит не от Москвы, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Переговоры (по созданию зоны безопасности - ИФ) идут, мячик не на нашей стороне", - сказал Лихачев.

Он заметил, что Россия свою позицию обозначила и теперь ожидает ответа. "Наш представитель в Вене Михаил Ульянов (постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - ИФ) ведет активную работу... но сейчас решение не на российской стороне, не в Москве", - уточнил он.

На вопрос о сроках создания зоны безопасности глава "Росатома" сказал: "Конечно смысл есть - чем быстрее, тем лучше, иначе это будет выглядеть просто как затягивание времени".

Охрана Запорожской АЭС должна быть усилена даже в случае создания вокруг станции зоны безопасности, также заявил Лихачев.

Отвечая на вопрос журналистов, останутся ли российские военные на ЗАЭС, если на станции будет создана зона безопасности, Лихачев сказал: "Нам всегда необходима охрана станции, особенно в эти времена. И мы принимаем решения об усилении охраны станции на территории России в силу понятных причин".

"Поскольку зона боевых действий находится буквально в считанных километрах, Запорожская станция нуждается в усиленной охране", - добавил он.

По его словам, РФ выполняет обязательства по неразмещению на ЗАЭС наступательных вооружений и ударных сил, "но охрана, конечно, должна быть исчерпывающий для безопасности станции".

Росатом Алексей Лихачев ЗАЭС
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