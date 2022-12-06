В МИД заявили о намерении России достичь до конца года договоренности о защите ЗАЭС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона будет стремиться к тому, чтобы достичь договоренности о защите Запорожской АЭС до конца года, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы будем к этому стремиться", - сказал он, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявление МАГАТЭ, в котором выражается надежда, что до конца года удастся достичь договоренности с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС.