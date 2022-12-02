Керченская паромная переправа снова приостановила работу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа в очередной раз приостановила работу из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю в пятницу.

"С 18:00 мск паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям - усиление ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении.

С 05:50 мск пятницы паромное сообщение временно приостанавливалось по погодным условиям - усиление ветром до 17 м/с. Днем работу переправы возобновили.

Ранее работа переправы приостанавливалась в ночь на четверг также из-за усиления ветра, но днем 1 декабря переправа работала.