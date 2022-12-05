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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Глава МЧС вылетел в Нижневартовск на место взрыва газа в жилом доме

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков вылетел на место происшествия в Нижневартовск, где частично обрушился жилой дом в результате взрыва газа, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск", - говорится в сообщении.

Тем временем, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Работа осложнена низкой температурой и сложными погодными условиями, а также крупным завалом, образовавшимся из-за обрушения. Для обеспечения безопасности на месте разбора завалов спасатели закрепляют нависающие конструкции", - отметили в ведомстве.

Правительство ХМАО-Югры в своем телеграм-канале сообщило, что санитарная авиация доставит двух пострадавших в Сургут.

"Двое самых тяжелых пациентов с ожогами 85-90% транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургут", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Нижневартовской окружной клинической больнице остаются две пациентки - одна в отделении реанимации, другая - в нейрохирургическом.

На месте происшествия пострадавшим и жильцам дома психологи МЧС России также оказывают необходимую помощь.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 165 человек и 53 единицы техники.

Ранее сообщалось, что взрыв, предположительно, газового баллона произошел 4 декабря в пятиэтажном доме на улице Мира 6А около 18:30 по местному времени. В результате частично обрушились 2-й и 3-й этажи в 3-м подъезде. Из здания были эвакуированы 52 человека.

По предварительным данным, шесть человек погибли, еще несколько пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Нижневартовск МЧС Александр Куренков
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