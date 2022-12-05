В Нижневартовске жильцов взорвавшейся пятиэтажки переселили в гостиницу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Нижневартовске жильцов пятиэтажного дома, где вечером 4 декабря произошел взрыв газа, перевели из пункта временного размещения (ПВР) в школе № 8 в другое жилье. В частности, десять человек заселены в гостиницу "Аэропорт", сообщил телеграм-канал мэрии.

"На данный момент в ПВР никого нет. ПВР - экстренная мера, вблизи места происшествия. Далее людям предлагают другие варианты", - сказал "Интерфаксу" представитель городской администрации, уточнив, что пункт пока не закрыт.

"Школа (где был развернут пункт - ИФ) работает в обычном режиме", - добавил он.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Побывавший на месте происшествия глава МЧС Александр Куренков сказал журналистам, что вероятной причиной взрыва стала разгерметизация одного из нескольких газовых баллонов в одной из квартир.

При взрыве частично обрушились 2-й и 3-й этажи в 3-м подъезде. Шесть человек погибли. В МЧС допускают, что под завалами могут оставаться люди, но подчеркивают сложность работ по разбору конструкций.

Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Пострадали девять человек, четверо из них госпитализированы. Из Нижневартовска в ожоговый центр Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) перевезут двух человек с ожогами 85-90% тела, добавили в мэрии. В Нижневартовской окружной клинической больнице остаются две пациентки: одна - в отделении реанимации, другая - в нейрохирургическом.