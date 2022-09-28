Глава СПЧ назвал невозможным запрет россиянам возвращаться в страну

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Невозможно запретить въезд в страну выехавшим после начала мобилизации гражданам России по рождению, для этого пришлось бы менять нормы Конституции, считает председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. Он высказал это мнение в эфире радио "Комсомольская правда".

"Если будет принят такой закон - я гипотетически говорю, - вернувшегося в страну не принимать ни на какую работу, мы понимаем, что такого закона быть не может. Как это реализовать - на каком основании не пустить в страну? Лишить гражданства? Российская Конституция запрещает лишать кого бы то ни было российского гражданства", - сказал он.

26 сентября спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить въезд в Россию гражданам страны, которые уехали за границу с целью уклонения от объявленной частичной мобилизации.

Глава СПЧ напомнил, что в исключительных случаях закон допускает лишение паспорта натурализованных граждан России, однако Конституция запрещает такие действия в отношении россиян по праву рождения.

"Чтобы это изменить, надо Конституцию переписать. Чтобы переписать Конституцию, нужно всеобщее голосование, вроде того, что было у нас. (...) Конечно, кому-то обидно, что одни не боятся, идут в военкоматы, едут в зону боевых действий, а другие драпают. Конечно, это очень неприятно и обидно, я людей понимаю, но надо оставаться в рамках закона", - сказал Фадеев.