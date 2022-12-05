В Кремле заявили, что введение потолка цен на нефть РФ не повлияет на финансирование СВО

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Введение рядом стран потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции, Россия обладает необходимым потенциалом для ее обеспечения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Экономика РФ обладает необходимым потенциалом обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но эти меры однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации", - продолжил представитель Кремля.

В ходе пресс-конференции в понедельник Песков также заявил журналистам, что Россия не признает введенный Западом потолок цен на нефть и подготовит ответные меры на это решение.