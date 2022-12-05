Песков назвал спорными слова Шольца о растущем эффекте от санкций против России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с мнением канцлера ФРГ Олафа Шольца о растущем эффекте от санкций против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера, и здесь можно поспорить с господином Шольцем. Специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально", - сказал он на брифинге.

5 декабря вступили в силу запреты на импорт российской нефти и на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций, вошедшие в шестой пакет санкций Евросоюза. Аналогичный запрет ввели страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Politico сообщило, что европейские дипломаты девятый пакет санкций против России, в него могут включить 180 позиций.