Генпрокуратура предложила расширить перечень товаров для параллельного импорта

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила в министерство промышленности и торговли России предложения по расширению перечня товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщил на встрече с предпринимателями в Омске генпрокурор Игорь Краснов.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин в ходе встречи во вторник заявил, что в РФ необходимо совершенствовать механизм параллельного импорта. В частности, по его словам, перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию без согласия правообладателей, не содержит ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.

Краснов пояснил, что Генпрокуратура в курсе этих проблем.

"О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества", - сказал генпрокурор.

В то же время, по словам Краснова, важно сохранить безопасность импортируемой продукции, возможность отслеживать ее перемещение.

Весной этого года правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.