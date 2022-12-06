Путин проведет заседание СПЧ 6 декабря в режиме видеоконференции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Путина анонсировал это заседание в понедельник, не называя точную дату.

"Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности - о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов Федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности", - говорится в сообщении.

"Традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между президентом и членами Совета по широкому кругу вопросов, относящихся к деятельности этого консультативного органа при главе государства, созданного для содействия реализации его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина", - напомнили в Кремле.

В середине ноября Путин вывел из состава СПЧ правозащитников Игоря Каляпина и Наталию Евдокимову, журналистов Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Верховского, Ивана Засурского, психолога Александра Асмолова.

Одновременно в Совет были включены руководитель регионального исполкома "Народный фронт "За Россию" в Московской области Юлия Белехова, сопредседатель всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, председатель правления "Союза писателей России" Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, спецкорреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по права ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина.

"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества", - объяснил эти перемены пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.