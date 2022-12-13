В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В настоящий момент от гриппа в России привито "52% от совокупного населения, это больше 70 миллионов", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В наших сводках среди общего количества заболевших количество привитых, а заболевших гриппом и ОРВИ в сумме еженедельно у нас больше 1 миллиона 200 тысяч, так вот привитых среди них чуть больше 200 человек на всю страну", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, среди привитых также нет ни одного случая смерти от гриппа.

В целом среди россиян летальные исходы от гриппа единичны, отметила Попова.

"Сегодня мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена, но вместе с тем мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которое было изобретено в 2009-2010 году, и используется каждый раз. Оно сегодня в достаточном количестве есть в стране", - отметила Попова.

По ее словам, циркулирующий в настоящий момент в РФ вариант "А" вируса гриппа уже распространялся в стране в 2009-2010 и 2015-2016 годах, и поэтому совпадает с вакцинным штаммом. Благодаря этому и вакцины, и используемые против данного вируса лекарства остаются эффективными.