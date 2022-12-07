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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 15 декабря

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 15 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения в их работе были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.

Росавиация
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