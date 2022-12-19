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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 27 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация продлила до 27 декабря запрет на работу 11 аэропортов юга России, сообщает сайт ведомства.

Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они закрыты с 24 февраля. Авиакомпаниям рекомендовано задействовать вместо них аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты страны работают штатно.

Росавиация Геленджик Краснодар Липецк Ростов-на-Дону Симферополь
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