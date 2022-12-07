Полис ОСАГО с расширением на Белоруссию могут запустить во II квартале 2023 г.

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Запуск полиса ОСАГО с расширением страхового покрытия на поездки в Белоруссию для российских автовладельцев возможен "по итогам первого квартала" 2023 года, концепция разработана и одобрена, сообщил в интервью "Российской газете" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Кроме того, по его словам, страховщики готовы к участию в проекте проверок полисов ОСАГО на дорогах через камеры слежения и считают своевременным увеличить штрафы за езду без них.

"Сейчас проходит разработка документов, которые необходимы для реализации этой инициативы (полисы ОСАГО с расширением на Белоруссию - ИФ). На первом этапе предложено использовать механизм "зеленой карты". Так что запуск данного механизма вполне реален в начале 2023 года, пускай, может быть, не с первых месяцев, но по итогам первого квартала. Россиянин, заключающий годовой договор ОСАГО, сможет как дополнительную опцию по желанию включить в него расширение на Беларусь. Тариф будет определен и согласован с Банком России. Сейчас его, к сожалению, нет, но мы расчеты проводим и будем готовить свое предложение для ЦБ", - сказал Уфимцев.

Белорусские водители, по его словам, также смогут покупать "свой" полис ОСАГО, в котором будет расширение по "зеленой карте" на территорию России. "Сейчас проще всего было запустить этот процесс с Беларусью в части синхронизации законодательства. Но в последующем стоял вопрос и о том, чтобы распространить эту практику на другие страны: на Казахстан, Армению, Азербайджан", - пояснил президент ВСС.

Он также сообщил, что с первых месяцев 2023 года российские страховщики рассчитывают "реализовать запуск полномасштабной системы проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер". По его словам, завершилась модернизация и доработка информационной системы ФИС ГИБДД, и страховщики подготовили вместе с госинспекцией новую блок-схему для реализации возможности проверки с использованием камер наличия полиса ОСАГО. "Наша информационная система стала более устойчиво работать, что позволило уменьшить количество ошибок", - отметил Уфимцев.

При этом он убежден, что настало время увеличивать штраф для водителей за участие в дорожном движении без полиса ОСАГО. "На протяжении уже 18 почти лет работы закона не менялся штраф по ОСАГО. Цена полиса увеличилась, стоимость машин увеличилась, стоимость бензина увеличилась, все увеличилось, а штраф остается неизменным - 800 рублей. Поэтому мы предлагаем увеличить его. Чтобы для тех людей, которые не страхуют свою ответственность, не покупают полис ОСАГО, не исполняют свою обязанность, это было бы дорого", - аргументировал глава ВСС свою позицию.

Уфимцев был выбран президентом ВСС, а также Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) на общих собраниях этих организаций в конце ноября 2022 года единогласно.